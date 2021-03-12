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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع أسهم أوروبا في ظل ضغوط ارتفاع العوائد

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:24 ص
جريدة الدستور
وكالات
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دفع ارتفاع عوائد السندات الأسهم الأوروبية للانخفاض اليوم الجمعة، لكن البورصات الرئيسية تتجه
لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية إذ يثير التحفيز وحملات التحصين من فيروس كورونا الآمال في تعاف اقتصادي قوي.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة في التعاملات المبكرة، بعد سلسلة من المكاسب على مدى أربع جلسات قادت المؤشر إلى المستويات المرتفعة التي سجلها قبل الجائحة في الجلسة السابقة.

وفي ظل ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مجددا فوق 1.6 بالمئة، باع المستثمرون الأسهم لجني بعض الأرباح، على الأخص في قطاع التكنولوجيا الذي تراجع 1.4 بالمئة.

ونزل سهم شركة بروسيس الهولندية، التي تملك ثلث عملاق التكنولوجيا الصينية تينسنت، 4.8 بالمئة بعد أن فرضت الجهة التنظيمية للسوق الصينية غرامات على 12 شركة بينها تينسنت ترتبط بصفقات أظهرت سلوكيات احتكارية غير قانونية.

وتراجع سهم دايملر الألمانية لصناعة السيارات اثنين بالمئة بعد أن باعت منافستها الفرنسية رينو كامل حصتها في الشركة بخصم.

وقفز سهم مجموعة بيربري البريطانية للمنتجات الفاخرة 7.2 بالمئة ليتصدر ستوكس 600 بعد أن قالت إنها شهدت انتعاشا قويا للمبيعات منذ ديسمبر.

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