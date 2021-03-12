سعر الذهب عيار ٢١ اليوم .. طالع آخر تحديث الجمعة
الجمعة 12/مارس/2021 - 01:53 م
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر عيار 21 اليوم وأسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة الموافق 12-3-2021، أمام الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية، حيث بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 762 جنيهًا، بالمقابل بتسجيله أمس نحو 761 جنيهًا آي ارتفاع بمقدا جنيهًا واحدًا.
وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيف خلال حركة البيع والشراء في فترة التداولات الصباحية لليوم الجمعة، في السوق المحلي، بالمقابل بالأسعار العالمية والتي تراجعت أمام ارتفاع العوائد الأمريكية، وقوة الدولار ضغوطا على المعدن الأصفر، إذ نخفض الذهب خلال المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1716.86 دولار.
ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب في محال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة نحو 871 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 762 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 653 جنيهًا.
وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.08 جنيهًا.
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
أما أسعار الذهب بأسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 871 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 762 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 653 جنيهًا.
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أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.09 جنيهًا، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27.09 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 871 جنيهًا.
وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيف خلال حركة البيع والشراء في فترة التداولات الصباحية لليوم الجمعة، في السوق المحلي، بالمقابل بالأسعار العالمية والتي تراجعت أمام ارتفاع العوائد الأمريكية، وقوة الدولار ضغوطا على المعدن الأصفر، إذ نخفض الذهب خلال المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1716.86 دولار.
ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب في محال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.
سعر الذهب عيار ٢١ اليوممتوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة نحو 871 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 762 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 653 جنيهًا.
سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الجمعةوسجل سعر جرام الذهب 22 وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو 797 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 507 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 435 جنيهًا.
وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.08 جنيهًا.
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
أما أسعار الذهب بأسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 871 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 762 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 653 جنيهًا.
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أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021
أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.09 جنيهًا، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27.09 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 871 جنيهًا.