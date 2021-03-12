تجدد الاشتباكات فى طرابلس بين ميليشيات «الوفاق»

تجددت صباح اليوم الجمعة، الاشتباكات المسلحة في طرابلس، بين ميليشيا أسود تاجوراء، وميليشيا الضمان التابعتين لحكومة الوفاق.وأفادت صحيفة المرصد الليبية بتجدد سماع دوي إطلاق النار وانفجارات بمحيط تقاطع البيف، كما أفاد ناشطون بسماع أصوات إطلاق النار في محيط منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، ما أدى إلى إغلاق عدد من الطرقات.وقال الناشطون إن تجدد الاشتباكات وقع إثر اختطاف ميليشيا الضمان عناصر تتبع لميليشيا أسود تاجوراء، من أجل مقايضتهم بسجناء، وتأتي تلك الأحداث في الوقت الذي تستعد الحكومة الجديدة لتسلم مهامها التي من بينها تحدي كبح جماح الميليشيات المسلحة.وشهدت العاصمة الليبية، مساء أمس، توترًا أمنيًا، عقب اندلاع اشتباكات مسلحة بين ميليشيا أسود تاجوراء وميليشيا الضمان، وكلتاهما تتبع حكومة الوفاق، في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجه السلطة الجديدة بعد استلام مهامها.وتضم مدينة تاجوراء عدة ميليشيات موالية لحكومة الوفاق، أكبرها ميليشيات الضمان التي تعد أقوى ميليشيات طرابلس وأعنفها، إذ تضم أغلب مسلحي تاجوراء، إلى جانب ميليشيات باب تاجوراء، وأسود تاجوراء.