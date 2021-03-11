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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يرحب بحكومة ليبيا الجديدة

الخميس 11/مارس/2021 - 11:11 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
محمد عمر
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شدد الاتحاد الأوروبي، الخميس، على رفضهم أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا متعهدا بوقف هذا الأمر.

وهدد الاتحاد الأوروبي في بيان مساء اليوم، بفرض عقوبات على منتهكي اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا والموقع في جنيف أكتوبر 2020.

ورحب الاتحاد الأوروبي بموافقة مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، مشيرا إلى أنه بعد مرور أكثر من عام على مؤتمر برلين حول ليبيا، تعد هذه الخطوة إنجازًا كبيرًا يهيئ الظروف لإعادة توحيد المؤسسات في ليبيا.

وداعى الاتحاد الأوروبي جميع أصحاب المصلحة الليبيين إلى ضمان نقل السلطة في الوقت المناسب وبشكل سلس إلى حكومة الوحدة الوطنية.

يذكر أن مجلس النواب وافق خلال انعقاد في مدينة سرت على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

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