الاتحاد الأوروبي يرحب بحكومة ليبيا الجديدة

شدد الاتحاد الأوروبي، الخميس، على رفضهم أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا متعهدا بوقف هذا الأمر.وهدد الاتحاد الأوروبي في بيان مساء اليوم، بفرض عقوبات على منتهكي اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا والموقع في جنيف أكتوبر 2020.ورحب الاتحاد الأوروبي بموافقة مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، مشيرا إلى أنه بعد مرور أكثر من عام على مؤتمر برلين حول ليبيا، تعد هذه الخطوة إنجازًا كبيرًا يهيئ الظروف لإعادة توحيد المؤسسات في ليبيا.وداعى الاتحاد الأوروبي جميع أصحاب المصلحة الليبيين إلى ضمان نقل السلطة في الوقت المناسب وبشكل سلس إلى حكومة الوحدة الوطنية.يذكر أن مجلس النواب وافق خلال انعقاد في مدينة سرت على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.