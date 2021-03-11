انتصار السيسي تشيد بمعرض «البازار»: يعكس أصالة الشخصية المصرية

عبّرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادتها بوجودها بين أيادي مصر العاملة في معرض "البازار" للحرف اليدوية والتراثية.وقالت قرينة الرئيس، في تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "المعرض يعكس قدرة الصناع المصريين على الإبداع والتصميم والتعبير عن أصالة الشخصية المصرية من خلال المصنوعات المختلفة، ولقد أسعدني ما رأيته من مصنوعات وأشغال يدوية تم تصميمها ونسجها باحترافية كبيرة لا تقل في مستواها عن المستويات العالمية".