رئيس الجزائر يعلن إجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو

حدد عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، الخميس، 12 يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.ووقع «تبون» اليوم المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات التشريعية، طبقا لأحكام المادة 151 الفقرة 02 من الدستور، وذلك حسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.يذكر أن الرئيس تبون وقع الشهر الماضي قرارا بحل البرلمان ودعا لانتخابات مبكرة كما أجرى تغييرا حكوميا محدودا.