رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الجزائر يعلن إجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو

الخميس 11/مارس/2021 - 07:01 م
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
محمد عمر
طباعة
حدد عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، الخميس، 12 يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.

ووقع «تبون» اليوم المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات التشريعية، طبقا لأحكام المادة 151 الفقرة 02 من الدستور، وذلك حسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

يذكر أن الرئيس تبون وقع الشهر الماضي قرارا بحل البرلمان ودعا لانتخابات مبكرة كما أجرى تغييرا حكوميا محدودا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تأييد إدراج أبوتريكة و1528 قياديًا إخوانيًا بقوائم الإرهاب

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

وفاة امرأة سقطت من «السادس» هربًا من محاولة اغتصابها فى النزهة

أول طلب لـ كارتيرون من إدارة الزمالك

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

اضطرابات فى حالة الطقس الأسبوع المقبل.. و«الأرصاد» تُحذر المواطنين

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رابط وزارة القوى العاملة لتسجيل العمالة المصرية بالخارج «سجل نفسك»

مقرر شهر مارس للصف الأول الإعدادي 2021

رامز جلال يواصل «رامز مريض نفسي» 2021 مع مطالب إيقافه.. والحكم 7 أبريل

الأحد.. الأرض على موعد مع ذروة شهب «جاما نورميدس»

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «منافى الرب» على مسرح ثقافة الخارجة بالوادى الجديد

«يهود مصر القديمة» كتاب جديد لشريف شعبان عن دار الرواق

النبي النائم.. خرافة صندوق الأسرار ونحت تمثال أبي الهول

المركز القومي للترجمة يحتفل باليوم العربي للمكتبات