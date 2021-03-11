لبنان: حجزنا ما يزيد على 7 ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن: إن لبنان حجز ما يزيد على 7 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا من شركات عالمية متعددة مصنعة للقاحات.ودعا وزير الصحة اللبناني- خلال استقباله اليوم الخميس المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه- إلى أهمية تكثيف دعم لبنان لا سيما عبر زيادة كمية اللقاحات المضادة لكورونا التي يتسلمها تباعًا، في ظل التحديات المتعددة التي يواجهها على مختلف الأصعدة.وبدأ لبنان منتصف شهر فبراير الماضي عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، بعد أن وصلت دفعات أسبوعية من اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر الأمريكية، والتي جرى التعاقد معها لتوريد مليونين و100 ألف جرعة بمساهمة تمويلية كبيرة من البنك الدولي تبلغ قيمتها 34 مليون دولار.كما منحت وزارة الصحة اللبنانية إذن الاستعمال الطارئ للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك ڨي" إلى جانب حجز كميات من اللقاحات التي تنتجها شركات أخرى عبر منصة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية.