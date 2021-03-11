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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

كرم جبر: لابد من إنشاء مساجد بالخارج لتكون منبرا للفكر الوسطي

الخميس 11/مارس/2021 - 03:34 م
كرم جبر
كرم جبر
محمد جعفر
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شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في جلسة حوار عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة ملف المصريين بالخارج، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس، وبحضور عدد من كبار الإعلاميين والصحفيين ورؤساء قنوات ورؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف المصرية وكبار الكتاب.

وفي بداية الندوة، أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن وزارة الهجرة تقوم بمجهود كبير لخدمة أبنائنا المصريين في الخارج وتعريفهم بمصر الحقيقة ومدى النهضة التي شهدتها خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن الانتماء للوطن ليس مجرد كلمة أو شعار بل حب الوطن.

وأضاف أن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات التي طالما ندينا بها لسنوات طوال، للتعامل مع أبنائنا المصريين من الجيلين الثاني والثالث وربطهم بمصر لأن الجيل الأول يأتي إلى مصر بمنتهى الحنين والإشتياق، مشيرًا إلى أن المصريين بالخارج يهتمون بأخبار مصر ويقومون برصد كل كبيرة وصغيرة تحدث في البلاد، وضرب مثلًا أثناء وجوده في فيينا وجد أن النادي المصري هناك يقوم بإصدار مجلة ترصد كل ما يدور في مصر كأنهم يعيشون بها، مما يثبت أن المصريين بالخارج يعيشون بعقولهم وقلوبهم مع مصر، ولذلك فمن المهم أن نحافظ على الرابط بين الأجيال الجديدة والوطن من خلال زيارات لمصر في المعالم والأماكن الأثرية، ليعرفوا مدى عظمة بلدهم، وإذا قمنا باستطلاع رأي قبل الزيارة وبعدها سوف تختلف الأراء بشكل كامل، وهذا الجيل سيظل مرتبطًا بمصر ويشعر بالجنين قبلها.

وتابع أن الجميع يشعر بالجهد المبذول من وزارة الهجرة ومن السفيرة نبيلة مكرم، على العديد من الملفات الهامة التي وصل صداها للخارج، إيمانا بأن المصريين بالخارج خط دفاع مهم لهذا الوطن، مؤكدًا على ضرورة إنشاء مساجد مصرية بالخارج بالتنسيق والتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، حتى تكون حاضنة للجاليات المصرية المسلمة ومنبرا لنشر الفكر الوسطى وقيم التسامح والتعايش ونبذ أي أفكار متشددة أو متطرفة.

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