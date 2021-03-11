معهد إيفو يرصد تراجعا في إنفاق الشركات الألمانية على البحث العلمي

أعلن معهد "إيفو" الألماني لأبحاث الاقتصاد تراجع إنفاق الشركات الألمانية على البحث العلمي والتطوير بشكل واضح خلال العام الماضي في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضح المعهد،اليوم الخميس، أن نسبة هذه الانفاق في حجم المعاملات التجارية للشركات انخفضت في مختلف القطاعات إلى 3.2 بالمئة، وتراجعت بذلك بنسبة 0.3 نقطة عن المتوسط الذي كانت عليه في الفترة بين عامي 2016 و2019.وأكد المعهد أن التراجع كان ملحوظا بقوة في قطاع صناعة السيارات الذي يتطلب أبحاثا مكثفة للغاية، حيث تراجعت نسبة الانفاق على الأبحاث من 6.9 بالمئة إلى 4.8 بالمئة.