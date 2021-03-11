مصدر: مقابلة هاري وميجان «حطمت قلب» الملكة إليزابيث

قال مصدر ملكي إن مقابلة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل مع أوبرا وينفري، والتي تم بثها مساء يوم الأحد الماضي، «حطمت قلب» الملكة إليزابيث الثانية.كتبت الخبيرة والمؤرخة الملكية كاتي نيكول، أخبرني مصدر مطلع أن الملكة أصيبت بصدمة خاصة وشعرت أن قلبها تحطم بعد تصريحات هاري وميجان التي قد تضر بشدة بسمعة العائلة المالكة.وأضافت نيكول في مقال بمجلة "فانيتي فير": إنها تشعر أيضًا بقلق عميق على الأمير فيليب الذي لا يزال في المستشفى يتعافى من جراحة في القلب.ووفقًا لنيكول، فقد جاء البيان الرسمي الصادر عن قصر باكنجهام بخصوص المقابلة بعد ما يقرب من 48 ساعة من الاجتماعات ومحادثات الأزمات والمحادثات العائلية الخاصة.وكتبت نيكول: تقول المصادر إن البيان كان محاولة لإخماد النيران التي أشعلها هاري وميجان في العائلة المالكة.