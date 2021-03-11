رابط موقع تكافل وكرامة للاستعلام عن معاش شهر مارس بالرقم القومي



وبعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد لجأت الدولة إلى ميكنة الخدمات إلكترونيا مثل توافر رابط الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي الذي سنشرح طريقة الإستعلام من خلاله.

رابط الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمعاشات تكافل وكرامة من خلال الضغط على هذا الرابط من " هنا ".

- ثم يتم تسجيل الرقم القومي، في الخانة المخصصة.- والخطوة التالية هي الضغط على أيقونة ”استعلام“ لكي تظهر نتيجة الاستعلام- ويجب على المستعلم كتابة جميع البيانات الضرورية وأبرزها (اسم المواطن ورقمه القومي ومحافظته، والإدارة الإجتماعية والوحدة الاجتماعية التابع لها)والتأكد من حالة البطاقة، سواء كانت سارية أو مجمدة.

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خطوات التقدم بشكوى للحصول على معاش تكافل وكرامة

وفي حالة التقدم بشكوى لمن يحالفهم الحظ في الحصول على معاش تكافل وكرامة أول مرة يجب اتباع الخطوات التالية لتسجيل الشكوى:- كتابة الرقم القومي الخاص بمن تقدم بالشكوى- يتم بعد ذلك إختيار كلمة” تسجيل شكوى”.- ستظهر للمواطن صفحة جديدة وعليه كتابة باقي البيانات المطلوبة مثل (المحافظة والإدارة الإجتماعية)- وبعد تسجيل نوعية الشكوى، من قائمة إختيارات الشكاوى يجب كتابة العنوان بشكل تفصيلي وكتابة رقم التليفون الخاص بصاحب الشكوى وكتابة الشكوى بالتفصيلثم إختيار أيقونة ”تسجيل“ لتظهر بعد ذلك رقم الشكوى ويجب على الراغب في الحصول على معاش تكافل وكرامة طباعة هذه الشكوى.

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شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أن لا يزيد دخل المستحق الشهري عن 400 جنيه في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ويقل عمره عن 35 عامًا.