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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط موقع تكافل وكرامة للاستعلام عن معاش شهر مارس بالرقم القومي

الخميس 11/مارس/2021 - 12:11 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
أسماء منصور
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يبحث الكثير من أصحاب الدخول المنخفضة عن رابط الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وذلك للتأكد من معرفتهم بالحصول على المعاش الذي أقرته الدولة لهذه الفئة ضمانا لحياة كريمة لهم ولإعانتهم على متطلبات الحياة.

وبعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد لجأت الدولة إلى ميكنة الخدمات إلكترونيا مثل توافر رابط الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي الذي سنشرح طريقة الإستعلام من خلاله.

رابط الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

 

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمعاشات تكافل وكرامة من خلال الضغط على هذا الرابط من "هنا".

- ثم يتم تسجيل الرقم القومي، في الخانة المخصصة.
- والخطوة التالية هي الضغط على أيقونة ”استعلام“ لكي تظهر نتيجة الاستعلام
- ويجب على المستعلم كتابة جميع البيانات الضرورية وأبرزها (اسم المواطن ورقمه القومي ومحافظته، والإدارة الإجتماعية والوحدة الاجتماعية التابع لها)
والتأكد من حالة البطاقة، سواء كانت سارية أو مجمدة.

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خطوات التقدم بشكوى للحصول على معاش تكافل وكرامة


وفي حالة التقدم بشكوى لمن يحالفهم الحظ في الحصول على معاش تكافل وكرامة أول مرة يجب اتباع الخطوات التالية لتسجيل الشكوى:
- كتابة الرقم القومي الخاص بمن تقدم بالشكوى
- يتم بعد ذلك إختيار كلمة” تسجيل شكوى”.
- ستظهر للمواطن صفحة جديدة وعليه كتابة باقي البيانات المطلوبة مثل (المحافظة والإدارة الإجتماعية)
- وبعد تسجيل نوعية الشكوى، من قائمة إختيارات الشكاوى يجب كتابة العنوان بشكل تفصيلي وكتابة رقم التليفون الخاص بصاحب الشكوى وكتابة الشكوى بالتفصيل
ثم إختيار أيقونة ”تسجيل“ لتظهر بعد ذلك رقم الشكوى ويجب على الراغب في الحصول على معاش تكافل وكرامة طباعة هذه الشكوى.

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شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أن لا يزيد دخل المستحق الشهري عن 400 جنيه في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ويقل عمره عن 35 عامًا.

كما لا يجب أن يكون مسجل في هيئة التأمينات الاجتماعية، ويفترض به أن يكون مقيم في مصر أثناء الحصول على المعاش.

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