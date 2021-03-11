الصين تتعهد بالعمل مع الصحة العالمية لمعرفة أصل فيروس كورونا

تعهدت الصين، اليوم الخميس، بالعمل مع الصحة العالمية لمعرفة أصل فيروس كورونا، حسبما أوردت قناة "العربية" الإخبارية في نبأ عاجل.وفي فبراير الماضي، رفضت الصين إعطاء بيانات أولية عن حالات "كوفيد-19" الأولى المبكرة لفريق تقوده منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصول الوباء، مما قد يعقد الجهود المبذولة لفهم كيف بدأ تفشي الفيروس، وفقًا لوكالة "رويترز".وطلب الفريق بيانات أولية للمرضى ترتبط بـ174 حالة إصابة بفيروس "كورونا" التي حددتها الصين من المرحلة المبكرة من تفشي المرض بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر عام 2019، بالإضافة إلى حالات أخرى، ولكن تم تزويده فقط بملخص، وفق ما قاله دومينيك دواير، الخبير الأسترالي في الأمراض المعدية العضو في الفريق.وقال إن مثل هذه البيانات الأولية عادة ما تحتوي على تفاصيل، مثل الأسئلة التي طُرحت على المرضى وإجاباتهم، وكيف تم تحليلها.