انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول للثانى الثانوى

انتهت منذ قليل، آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الصف الثاني الثانوي، حيث أدى الطلاب امتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الشعبة العلمية، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية بالصف الثاني الثانوي، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت.وكان الماراثون الامتحاني لطلاب الصف الثاني الثانوي، الذي أدى الطلاب فيه الامتحان عبر أجهزة "التابلت" قد استمر لمدة 12 يوما بالتبادل مع طلاب الصف الأول الثانوي، في لجان مدرسية في 3325 مدرسة ثانوي عام، في إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية من جائحة فيروس كورونا.جدير بالذكر، أن امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي، قد انطلقت يوم 28 فبراير من الشهر الماضي إلكترونيًا في جميع محافظات الجمهورية.