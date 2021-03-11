هولندا: إعطاء 1.18 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أنه تم حتى الآن في هولندا إعطاء 1.18 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ 23ألفا و439 جرعات يوميا.ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 2.9عاما لتطعيم 75 بالمئة من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل تسعةأسابيع.