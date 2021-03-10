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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الإحصاء»: 196.7 مليون دولار صادرات مصر من الخضر المجمدة خلال 2020

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:24 م
صادرات مصر من الخضر
صادرات مصر من الخضر المجمدة
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الخضر المجمدة سجلت ارتفاعًا إلى حدود 196.7 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 163.2 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 33.4 مليون دولار خلال عام.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن صادرات العجائن والمحضرات الغذائية بلغت 772.7 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 716.1 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 56.5 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام.

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