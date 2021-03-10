رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سياسي ليبي لـ«الدستور»: مصر كان لها دور كبير في حل أزمة بلادنا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:22 م
محمد الأسمر
محمد الأسمر
محمد عمر
طباعة
قال محمد الأسمر البوزيدى، مدير مركز «الأمة» للدراسات الاستراتيجية فى ليبيا، إن منح البرلمان الليبي خلال انعقاده في مدينة سرت الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة يعني بداية مرحلة جديدة في بلادنا، مشيرا إلى الدور الكبير في دعم مصر لجارتها الشرقية للخروج من الأزمات التي تعاني منها.

وأوضح محمد الأسمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مجلس النواب واجه العديد من العراقيل خلال مساعيه لمنح الثقة لحكومة الدبيبة لأنه يعاني من انشقاشات بالأساس ألقت بظلالها على المشهد العام في ليبيا، لكن حازت الوزارة الجديدة على ثقة البرلمان في النهاية بفضل العديد من جهود النواب الوطنيين.

وأعرب السياسي الليبي عن أمله في أن تساهم الحكومة الجديدة في الحد من الأزمات والعراقيل التي تعاني منها البلاد والوصول إلى إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021 والمساهمة في استقرار ليبيا وأمنها.

وأكد أن ليبيا لديها حدود مشتركة مع 6 دول وهذه الدول تأثرت بما يجري فيها، لكن كان لمصر الدور الأكبر في دعم ومساندة ليبيا، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي والمنبثق عن الحوار السياسي والذي أتى بحكومة الدبيبة كان انطلاقا من "إعلان القاهرة" الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2020 من أجل حل الأزمة الليبية.

وأوضح السياسي الليبي أن حل المسار الأمني في ليبيا جاء انطلاقا من إعلان الرئيس السيسي أن "سرت والجفرة" خط أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه، وكذلك قادت التفاهمات العسكرية الأمنية التي جرت في مدينة الغردقة في سبتمبر 2020، إلى المساعدة في حل الأزمة في ليبيا.

وأشار مدير مركز «الأمة» الليبي إلى أن حكومة الدبيبة تواجه تحديات عدة أبرزها الاهتمام بملف المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات في موعدها وجبر الضرر وعودة المهجرين قسرا والاهتمام بالمفوضية العليا للانتخابات ودعهما لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بجانب العمل على تقديم الخدمات الأساسية للمواطن مثل توفير السيولة والكهرباء والوقود مع الاهتمام بحل أزمة العدالة في توزيع الثروة.

وأوضح أنه يجب على البرلمان أن ينتظم في جلساته لمتابعة الحكومة الجديدة ومسائلتها بجانب تضمين مخرجات الحوار السياسي عبر إجراء تعديل جديد للإعلان الدستوري وذلك لمنع أي اعتراضات على الحكومة الجديدة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

مصدر بـ«التعليم» يكشف موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

الصور

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

image description

محافظ دمياط تناقش المخططات الاستراتيجية مع أعضاء النواب والشيوخ

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

الصحة: زيادة إصابات كورونا في أسوان لا تتجاوز 5%

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الحكم على نابليون بونابرت بالسجن 4 سنوات في إندونيسيا

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

هيام عزت تشيد بتكريم رسامات كاريكاتير مصر والعالم العربي

نجلاء فوزي تثمن دور عماد جمعة في دعم فن الكاريكاتير

إيمان خطاب: عشق الكاريكاتير دفعني للاشتغال به

عماد جمعة يؤكد أهمية دور فنانات الكاريكاتير فى العالم العربى