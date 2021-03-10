الحريري يهنئ رئيس الوزراء الليبى بنيل حكومته ثقة البرلمان

هنأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة على نيل حكومته ثقة البرلمان الليبي.وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لـ"الحريري" أنه أجرى مساء اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الليبي، متمنيا له التوفيق في جهوده لإعادة توحيد المؤسسات وإطلاق عجلة إعادة الإعمار في ليبيا وإجراء الانتخابات النيابية نهاية العام الجاري‎.