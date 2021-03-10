كندا: نتطلع من حكومة ليبيا الانتقالية تحسين ظروف المواطنين

هنأت السفارة الكندية لدى ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، مجلس النواب الليبي باجتماعه لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة.وأضافت السفارة، في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "نتطلع إلى عمل الحكومة الانتقالية في التحضير للانتخابات الوطنية وتحسين ظروف الشعب الليبي".ووافق مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بأغلبية كبيرة وصلت إلى 132 عضوًا.