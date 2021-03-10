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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرتغال توافق على استخدام لقاح أسترازينيكا لـ65 عامًا فأكثر

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:54 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
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أعلنت السلطات الصحية في البرتغال الموافقة على استخدام لقاح شركة (أسترازينيكا) المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، بعد أن كشفت دراسات جديدة عن فعاليته في الوقاية من العدوى وخفض حالات الدخول للمستشفيات بين كبار السن.

وأوضحت الإدارة العامة للصحة البرتغالية - وفقًا لصحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الأربعاء أن القرار يعني أن جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا يمكنهم الآن تلقي اللقاح، الذي كان قد حصل على الموافقة لاستخدامه لمن هم دون 65 عامًا في أواخر يناير الماضي.

ومنذ بداية الجائحة، سجلت البرتغال 811 ألفًا و306 إصابات و16 ألفًا و595 حالة وفاة ناجمة عنه، وحتى الآن تلقى حوالي 748 ألف شخص جرعة واحدة على الأقل من اللقاح من بينهم 295 ألفًا و515 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية، بحسب البيانات الرسمية.

وكانت العديد من الدول الأوروبية قد رفضت في البداية التصريح باستخدام لقاح (أسترازينيكا) للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، بحجة عدم كفاية الأدلة العلمية على فعاليته بالنسبة لتلك الفئة العمرية، لكن مجموعة كبيرة من الدراسات أظهرت نتائج إيجابية في هذا الشأن ودفعت دولًا منها إلى التراجع عن هذا القرار خلال الأيام الماضية على رأسها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

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