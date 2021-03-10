موعد نتيجة الصف الاول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

بعد الإنتهاء من عمليات التصحيح والكنترول تعلن المدرسة نتيجة طلابها إلكترونيا، مباشرة ليتمكن الطالب من الحصول عليها إلكترونيا أو من خلال المدرسة نفسها.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الاول الثانوى 2021

الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بموقع وزارة التربية والتعليم thaneduone.emis.gov.eg ثم كتابة الكود الخاص بالطالب.



- كتابة البيانات الخاصة به من: ( الرقم القومى - الصف الدراسى - المدرسة - للسنة الدراسية ) ويتبع ذلك الضغط علي الضغط على استعلم عن النتيجة.

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021 ويذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي صرح عبر الفيسبوك أنّ الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي ليست بروفة لامتحانات الثانوية العامة، والبروفة الحقيقية ستكون الامتحانات التجريبية التي تعقدها وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الثانوي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021 ونوه وزير التربية والتعليم أنّ الامتحانات التجريبية تهدف لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات، إضافة إلى تجربة الشبكات مع الحلول التقنية وطريقة نقل البيانات وتخزينها.

موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني وفيما يخص استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يذكر أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم 13 مارس الجاري وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول الذي تم تأجيله بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية من إنتشار الفيروس حيث ثبت أن السلالة الجديدة تنتشر بشكل أسرع من سالفتها الموجة الأولى واها أضرار أشرس علي الجسم ولذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق نظام الحضور الاختيار برغبة ولي الأمر وتوقيع تعهد رسمي بذلك وتقديمه للمدرسة مكتوب وذلك خشية على انتشار العدوى بين الطلاب. ونوه وزير التربية والتعليم أنّ الامتحانات التجريبية تهدف لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات، إضافة إلى تجربة الشبكات مع الحلول التقنية وطريقة نقل البيانات وتخزينها.وفيما يخص استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يذكر أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم 13 مارس الجاري وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول الذي تم تأجيله بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية من إنتشار الفيروس حيث ثبت أن السلالة الجديدة تنتشر بشكل أسرع من سالفتها الموجة الأولى واها أضرار أشرس علي الجسم ولذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق نظام الحضور الاختيار برغبة ولي الأمر وتوقيع تعهد رسمي بذلك وتقديمه للمدرسة مكتوب وذلك خشية على انتشار العدوى بين الطلاب.

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور على محرك البحث العالمي جوجل عن موعد نتيجة الصف الاول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في 5 مارس الحالي الذي تم بآلية جديدة هذا العام ونعرض لكم في التقرير التالي موعد نتيجة الصف الاول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021 وخطوات الحصول على النتيجة فور ظهورها.