موعد نتيجة الصف الاول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021
الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:19 م
أسماء منصورطباعة
يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور على محرك البحث العالمي جوجل عن موعد نتيجة الصف الاول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في 5 مارس الحالي الذي تم بآلية جديدة هذا العام ونعرض لكم في التقرير التالي موعد نتيجة الصف الاول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021 وخطوات الحصول على النتيجة فور ظهورها.
- كتابة البيانات الخاصة به من: ( الرقم القومى - الصف الدراسى - المدرسة - للسنة الدراسية ) ويتبع ذلك الضغط علي الضغط على استعلم عن النتيجة.
موعد نتيجة الصف الاول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021
بعد الإنتهاء من عمليات التصحيح والكنترول تعلن المدرسة نتيجة طلابها إلكترونيا، مباشرة ليتمكن الطالب من الحصول عليها إلكترونيا أو من خلال المدرسة نفسها.
خطوات الحصول على نتيجة الصف الاول الثانوى 2021
الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بموقع وزارة التربية والتعليم thaneduone.emis.gov.eg ثم كتابة الكود الخاص بالطالب.
- كتابة البيانات الخاصة به من: ( الرقم القومى - الصف الدراسى - المدرسة - للسنة الدراسية ) ويتبع ذلك الضغط علي الضغط على استعلم عن النتيجة.