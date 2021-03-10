رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:19 م
الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي
هبه محمد
طباعة
ترتفع عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل طلاب الصف السادس الابتدائي وأولياء الأمور، عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ظهور النتيجة ويستطيع الطلاب معرفة نتيجتهم من خلال الرابط الإلكتروني تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هذا الرابط الإلكتروني إختصارًا لوقت طلاب الصف السادس الابتدائي وأولياء الأمور، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا الخطير، ولتخفيف الضغط والتكدس والإزدحام في الشوارع والمصالح الحكومية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن عاود الفيروس اللعين في الرجوع من جديد أشد شراسة عن السابق.

ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت وعلى موقع " جوجل " من قبل طلاب الصف السادس الابتدائي وأولياء الأمور، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط إلكتروني يمكنك معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021، بطريقة سهلة وأوفر في الوقت، للإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية خوفًا من عدوى كورونا، الرابط: www.cairogovresults.com

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021


حتى تتمكن من معرفة نتيجة نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021، من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تم رفعها فور الانتهاء من عملية التصحيح.

1 - أولًا يجب على طالب الصف السادس الابتدائي من خلال الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2021


2 - ثانيًا يقوم طالب الصف السادس الابتدائي بأختيار قائمة نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية.

3 - ثالثًا يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والضغط على قائمة الاستعراض.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة باتشيكو

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

الصور

image description

حملات نظافة وتشجير ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

مياه أسيوط: 481 مليون جنيه توسعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

تأجيل امتحانات كليات البنات بـ «أزهر أسيوط» لتطهير المبانى

image description

جامعة أسيوط تعقد لجنة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات

image description

لجنة لمعاينة الأراضي المخصصة لمشروعات تطوير الريف المصري بأسيوط

الأكثر قراءة

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

موعد بداية الصيف ٢٠٢١

توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2021

دراسة: كاليفورنيا ربما تصبح أول ولاية تتعافى من كورونا

أيام زمان

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

«هؤلاء هم الإخوان».. إصدار جديد عن سلسلة رؤية بهيئة الكتاب

متحف عبدالوهاب مجانًا لمدة 6 أيام بمناسبة ذكرى ميلاده

النخبة تطرح كتاب «أفكار ماركسية في الميزان» لـ طارق حجي

تأجيل أولى فعاليات سلسلة رموز ثقافية بالمجلس الأعلى