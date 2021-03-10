الإمارات تبارك لدولة ليبيا قرار النواب بمنح الثقة لحكومة الدبيبة

باركت دولة الإمارات، لدولة ليبيا حكومة وشعبا قرار مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطني برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بحسب ما نقلت سكاي نيوز عربية في خبر عاجل الآن.ومنح البرلمان الليبي، قبل قليل الثقة للحكومة برئاسة عبد الحميد دبيبة، حيث صوت 132 نائبا بمنح الثقة للحكومة الليبية.وفي تصريح إعلامي جديد له اليوم الأربعاء، أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أن الجلسة الثالثة، هى للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.وأمس اقترح النواب على الدبيبة، خلال الجلسة التي شهدت حضور 135 نائبا، تغييرات وتعديلات على تشكيلة الحكومة، بإعادة النظر في بعض الشخصيات المرشحة، لتمريرها.وأوضح الدبيبة للنواب الظروف التي أحاطت تكوين الحكومة، مشيرًا إلى أنه غير مرتاح لوجود هذا العدد الكبير من الوزراء، ولكن رغبته في توحيد الليبيين اضطرته لإشراك الجميع؛ أملًا في تحقيق تمثيل لكامل مدن ومناطق ليبيا.