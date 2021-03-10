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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:31 م
الرقم القومي
الرقم القومي
اسماء منصور
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يبحث الكثير من الأشخاص عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لكي يتم الاستفادة من هذه البطاقة وخدماتها تماشيا مع تنفيذ القانون رقم 10 الصادر عام 2018 الذي أقر أحقية الأشخاص من ذوي الإعاقة في الحصول على تلك البطاقة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وامتثالًا لنهج الدولة الذي يرمي إلي رعاية ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم وتعرض لكم الدستور في السطور التالية طريقة الإستعلام إلكترونيا ليعرف المواطن الخطوات اللازمة للاستعلام عن هذه البطاقة.

رابط الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومي

1 – أولا يتم الدخول على الرابط الإلكتروني لـ الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر هذا الرابط rdis.moss.gov.eg

– ثم يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب المقدم للحصول على البطاقة.

- ويجدر بالمتقدم كتابة البيانات المطلوبة الرقم القومي مكون من الـ 14 رقما والعنوان ورقم الهاتف النوع (ذكر أنثى).

- ويتم الضغط على بحث ليظهر بعدها كافة البيانات الخاصة بالطلب المقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

إذا وجد المستعلم إسمه يجدر به لإجراء الكشف الطبي لإثبات الإعاقة في أحد مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية والتعليمية.

- ويتبع ذلك الذهاب لمكاتب التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، لاستخراج البطاقة باستيفاء الكشف الوظائفي وتحديد نسبة الإعاقة بحسب التقارير الطبية.

-وأخيرا استيفاء الاستمارات المطلوبة لتسجيل درجة إعاقة المواطن وأخذ صورة شخصية.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

وبعد معرفة رابط الإستعلام عن كارن الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومي نعرض لكم مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

- الحصول على الرعاية الصحية والأجهزة التعويضية
 
- مميزات فيما يخص التعليم والعمل.

-الحصول على السيارات المعفاة من الجمارك.

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- الخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

-ميزة الجمع بين المعاشين.

-الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي.

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