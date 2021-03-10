حظى موعد بداية الصيف ٢٠٢١، اهتمامًا كبيرًا من المواطنين، ورواد التواصل الاجتماعي، خلال هذه الساعات، خاصة وأن حالة الطقس كأنها صيف أمس واليوم، فبدأ المواطنين يخففون الملابس الشتوية، لذا تستمر عمليات البحث عن بداية الصيف، وخاصة أن الفصل الذي يلى فصل الشتاء، هو فصل الربيع يليه فصل الصيف، لذا أن هناك فصل كامل متقبى على فصل الصيف.





ويحتوى فصل الشتاء الذي تشهده البلاد حاليا بموجات عالية من البرودة والأمطار والثلوج، فهناك الكثير من المواطنين لا يفضل فصل الشتاء نظرًا للحركة فيه تكون ببطء بخلاف الفصول الأخرى، حيث تتزايد كميات المطر، مما تعطل حركة المرور، وأيضا الرياح والعواصف وغيرها من المظاهر التي يشهدها الفصل.

موعد بداية الصيف ٢٠٢١

يعتبر فصل الصيف هو أبو الرحلات، وجهات السفر، والسياحه في هذا الموسم، والتي يعتبرها معظم الناس أفضل موسم على الإطلاق في فصول السنة، حيث من المقرر أن يبدأ فصل الصيف في يوم 22 يونيو، وتنتهي يوم 22 سبتمبر، حيث تكثر فيه الرحلات والمصايف، ويخرج فيه الجميع في العطلات الرسمية، وتخفف فيه الملابس، ويفضل الكثير من المواطنين قضاء عطلة الصيف خارج البلاد نظرًا لجمال تلك البلاد في هذا الفصل.

مواعيد بدايات الفصول وطولها

وطبقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، وفقا لحسابات العام الماضي 2020، فإن فصل الصيف سيبدأ يوم الاثنين الموافق 20 يونيو عند الساعة 23 والدقيقة 44 وطوله يبلغ 92 يوما و17 ساعة و53 دقيقة.





بينما يبدأ فصل الخريف فيبدأ الثلاثاء 22 سبتمبر عند الساعة 15 والدقيقة 31 وطوله 93 يوما و15 ساعة و 46 دقيقة ، بينما فصل الشتاء فيبدأ الإثنين 21 من ديسمبر عند الساعة 12 والدقيقة 02 وطوله يبلغ 89 يوما و 20 ساعه و 30 دقيقة.



