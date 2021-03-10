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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية يُشاركون في إتمام طقس «الميرون» (صور)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:24 م
طقس الميرون
طقس الميرون
تريزة شنودة _مونيكا جرجس
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شارك عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، في طقس صناعة الميرون المقدس، وذلك بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ومن بينهم الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا تادرس مطران بورسعيد، والانبا انطونيوس القدس، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا ماركوس أسقف حدائق القبة والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.

وبدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إتمام طقس صناعة الميرون المقدس،، وذلك للمرة الأربعين في تاريخ الكنيسة، والثالثة في عهد البطريرك الحالي للكنيسة.

وزيت الميرون هو أحد الأسرار الكنسية السبعة، وهو كلمة يونانية معناها دهن أو طيب أو رائحة عطرة، وهو بديل لوضع اليد لحلول الروح القدس علي المعمدين.

ويتم استخدام زيت الميرون في تدشين الكنائس الجديدة، والمذابح الجديدة ورسامة الكهنة والإكليروس الجدد، ويتم صناعة الميرون لأنه بديل لوضع اليد في المعمودية وقديمًا كان يضع الآباء الرسل يديهم على المعمد لحلول الروح القدس، ومع انتشار الكنيسة تم استبدال وضع اليد بزيت الميرون.

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