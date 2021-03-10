طريقة عمل الكيكة الاسفنجية الهشة

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية مقادير عمل الكيكة الاسفنجية

كوب ونصف كوب من الدقيق.

كوب من الزبدة اللينة.

كوب من الحليب.

كوب من السكر.

4 بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

مقادير عمل الكيكة الاسفنجيةكوب ونصف كوب من الدقيق.كوب من الزبدة اللينة.كوب من الحليب.كوب من السكر.4 بيضات.ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام. قد يهمك.. كل ما تريد معرفته عن «البيدوفيليا» أو عشق الأطفال مكونات تزيين الكيكة الاسفنجية الهشة 3 ملعقة كبيرة من الزبدة. 3 ملعقة كبيرة من الزبدة.



كوب إلا ربع من السكر البودرة.



3 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.



ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من الحليب. قد يهمك.. «دفناه وولعنا فوقه نار».. اعترافات متهمة بقتل عشيقها بمساعدة زوجها طريقة التحضير الكيكة الاسفنجية قومي بتحضير وعاء ويتم وضع الزبدة والسكر فيه.



نقوم بخفق المكونات حتى نحصل على قوام كريمي هش.



تتم إضافة البيض بالتدريج والفانيليا مع الاستمرار بالخفق ونضع الحليب.



تتم إضافة الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر مع الخفق حتى نحصل على خليط الكيك.



نحضر صينيتين متساويتين وندهنهما بالزبدة، ويتم رشهما بالدقيق.



يصب خليط الكيك بهما ويتم وضعهما في الفرن الساخن من قبل على درجة حرارة 200 مئوية لمدة نصف ساعة تقريبا.



لتحضير كريمة التزين يتم خفق الزبدة جيدا حتى نحصل على قوام كثيف. قومي بتحضير وعاء ويتم وضع الزبدة والسكر فيه.نقوم بخفق المكونات حتى نحصل على قوام كريمي هش.تتم إضافة البيض بالتدريج والفانيليا مع الاستمرار بالخفق ونضع الحليب.تتم إضافة الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر مع الخفق حتى نحصل على خليط الكيك.نحضر صينيتين متساويتين وندهنهما بالزبدة، ويتم رشهما بالدقيق.يصب خليط الكيك بهما ويتم وضعهما في الفرن الساخن من قبل على درجة حرارة 200 مئوية لمدة نصف ساعة تقريبا.لتحضير كريمة التزين يتم خفق الزبدة جيدا حتى نحصل على قوام كثيف.



نضيف إليها السكر والحليب مع الخفق جيدا.



نضيف الكاكاو مع الخفق حتى نحصل على قوام كريمي.



بعد أن يبرد الكيك يتم دهن واحدة منهما بنصف كمية كريمة التزيين.



نضع الكيكة الأخرى فوقها، ويتم دهنها من الخارج ببقية الكريمة.



الكيكة الاسفنجية من أنواع الكيك الشهية التي يعشقها الكثيرون، نظرا لأنها تكون هشة ولذيذة، وتعتبر الكيكة الاسفنجية من أسهل الوصفات حيث أن مكوناتها من مطبخك، والتي لا تستغرق في إعدادها نصف ساعة، ونقدم لكم في السطور التالية طريقة عمل الكيكة الاسفنجية.