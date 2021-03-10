قرار إدراج 26 متهمًا على قوائم الإرهابيين بالجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عاطف رزق كامل بشأن إدراج 26 متهما على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.من بين الأسماء المدرجة بقائمة الإرهاب كل من: عبد الله عبد الفتاح، وأحمد سلامة، وأسامة سيف، ومصطفى خالد، وأحمد محمد، وحسن إبراهيم، وكريم منتصر، وعبد العزيز ممدوح.صدر القرار بعضوية المستشارين محمد السعدني، ومعتصم البرديسى، وبحضور معتز عادل، وكيل النائب العام، وسكرتارية مجدي أسعد.