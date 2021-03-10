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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رواندا تبقي على أسعار الفائدة لتشجيع القطاع الخاص على الإقراض

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:41 ص
بنك رواندا المركزي
بنك رواندا المركزي
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قرر بنك رواندا المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بنسبة 4.5% لتشجيع استمرار الإقراض للقطاع الخاص من قبل البنوك لدعم الانتعاش الاقتصادي في أعقاب جائحة كوفيد -19.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الفصلي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، لاستعراض التطورات الاقتصادية الأخيرة على الصعيدين العالمي والوطني بالإضافة إلى التدخلات المحتملة.

وأشارت لجنة السياسات النقدية- في بيان اليوم الأربعاء- إلى أن الوباء أدى إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 4.1% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020 مقارنة بنمو قدره 8.3 في المائة في الفترة المقابلة من عام 2019، ومع ذلك، وفي النصف الثاني من عام 2020، كانت هناك علامات على الانتعاش مدفوعة بإجراءات البنك المركزي للخروج من الركود الاقتصادي المترتب على جائحة كورونا.

وتوقع البنك المركزي أن يستمر هذا الانتعاش الاقتصادي المحلي في عام 2021، مدعوما بإجراءات حكومية لإنعاش الأنشطة التجارية بالرغم من عدم اليقين بشأن كورونا.

كما توقع أن يظل التضخم العام منخفضا نسبيا، وأن يظل عند 2 في المئة بسبب ضغوط التضخم الضعيفة، ففي عام 2020، انخفض معدل التضخم الرئيسي إلى 5 في المئة في الربع الرابع من عام 2020 من 9 في المئة المسجل في الربع الثالث من العام نفسه.

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