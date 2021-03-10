القبض على 4 شكلوا عصابة توزيع مخدر «الآيس» في سوهاج

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي يروج مخدر الأيس.و رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطني -الأمن العام – الأمن المركزي"، ومديرية أمن سوهاج نشاط تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة سوهاج، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (كمية لمخدر الآيس "الشابو" – طبنجة صوت معدلة – عدد من الطلقات - مبلغ مالي – دراجة نارية)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.