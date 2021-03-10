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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تنظم زيارات لدور رعاية المسنات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:39 ص
الداخلية دور رعاية
الداخلية دور رعاية المسنات
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، حيث نظمت وزارة الداخلية عدة زيارات لدور رعاية المُسنات على مستوى الجمهورية.

في ذات السياق نظمت وزارة الداخلية زيارات ضمت ضباط وضابطات من مختلف مديريات الأمن لعدد من دور رعاية المُسنات على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة وقرب الاحتفال السنوى بعيد الأم، وذلك للوقوف على احتياجاتهن من الخدمات الأمنية وتلبيتها فضلًا عن تقديم الهدايا والورود، وقضاء يوم ترفيهى معهن، وقد لاقى ذلك استحسان السيدات النزيلات بالدور والقائمين عليها الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على المشاركة الفعالة فى تلك المبادرات ذات الطابع الإنسانى.

يأتي ذلك تقديرًا لدور المرأة المصرية وإنفاذًا لثوابت الاستراتيجية الأمنية، والتى ترتكز فى أحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات.. وفى ضوء ما يذخر به شهر مارس من كل عام من فعاليات للاحتفاء بمكانة المرأة منها الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى، وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، وتقديرًا من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال فى المجتمع.
الداخلية تنظم زيارات لدور رعاية المسنات
الداخلية تنظم زيارات لدور رعاية المسنات
الداخلية تنظم زيارات لدور رعاية المسنات
الداخلية تنظم زيارات لدور رعاية المسنات
الداخلية تنظم زيارات لدور رعاية المسنات
الداخلية تنظم زيارات لدور رعاية المسنات
الداخلية تنظم زيارات لدور رعاية المسنات
الداخلية تنظم زيارات لدور رعاية المسنات
الداخلية تنظم زيارات لدور رعاية المسنات
الداخلية تنظم زيارات لدور رعاية المسنات

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