الجيش اللبنانى يواصل فتح الطرقات المغلقة

أعلنت ​قيادة الجيش اللبنانى​ في بيان، قبل قليل، أنه نتيجة الحوادث المأسوية والتجاوزات التي حصلت، وحفاظا على ​سلامة​ المواطنين، باشرت وحدات الجيش صباح اليوم بفتح ​الطرقات​ المغلقة.ومنذ فجر اليوم، قامت وحدات الجيش بفتح الطرق والشوارع التي أغلقها المتظاهرون اللبنانيون احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.ونفذت القوات المسلحة اللبنانية عملية انتشار واسعة في نطاق بؤر الاحتجاج ومناطق قطع الطرق والأوتوسترادات الدولية الحيوية التي تربط بين المحافظات، وقامت على نحو سريع بإزالة العوائق وبقايا الإطارات المشتعلة، الأمر الذي أعاد السير في معظم تلك الشوارع إلى طبيعته أمام حركة المركبات.