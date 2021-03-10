استطلاع: البريطانيون يطالبون بتجريد الأمير هاري وميجان من ألقابهما

خلص استطلاع للرأي إلى أن معظم البريطانيين يعتقدون أن دوق ودوقة ساكس كانا مخطئين في الإدلاء بالحوار الذي أجرياه مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري.وأظهر الاستطلاع أن الأغلبية يعتقدون أنهما خذلا الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، وأنه يجب تجريدهما من ألقابهما.وقد أجري الاستطلاع عقب أن شاهد الملايين الحوار على شبكة اي تي في أمس الأول الاثنين.وبسؤال المشاركين في الاستطلاع حول تعليقات ميجان بشأن العنصرية داخل العائلة المالكة، أعرب أكثرهم عن عدم تصديقهم لميجان.وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ميجان الآن تعد أكثر شخصية ملكية غير محبوبة بعد الأمير أندرو.وأوضح الاستطلاع أن معظم البريطانيين يشعرون أن ميجان وهاري فضلا الاهتمام الإعلامي على تأدية الواجب.