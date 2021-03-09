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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الوطنية للتدريب» تشكر رئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة ملف المستحقات المالية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:39 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
إيمان ماهر
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أعربت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن خالص شكرها لرئيس الوزراء ووزير المالية على اهتمامهما بمتابعة موقف المستحقات المالية للأكاديمية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وثمّنت الأكاديمية قيام وزارة المالية بتدبير مساهمات مالية إضافية قدرها 300 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وكذا صرف 606.4 مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة، للأكاديمية الوطنية للتدريب، منذ إنشائها كهيئة عامة اقتصادية فى أغسطس ٢٠١٧ خلال العام المالى ٢٠٢٠٢٠١٩، وحتى العام المالى الحالى ٢٠٢٠ ٢٠٢١.

أكدت الأكاديمية أنه تم صرف كامل المبالغ المذكورة والمطلوبة على مشروع تطوير وتأهيل مبان الأكاديمية الوطنية للتدريب لتتوافق مع الأكواد الهندسية العالمية للمباني التعليمية الخلاقة والمبدعة بما يساهم في إحداث نقلة نوعية لنوع وجودة وفاعلية العملية التدريبية وتمكين الأكاديمية من استيعاب الأعداد المضطردة الوارده إليها والقدرة على تنفيذ دورها الوطني واستكمال التكليفات الوارده إليها والبرامج والمبادرات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الاستثمار في العنصر البشري والمساهمة في بناء الإنسان المصري ليكون الأداة الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول إلى دولة عصرية حديثة.

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