رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع طفل وشقيقته غرقًا بالمحلة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:31 م
غرق
غرق
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
لقي طفل وشقيقته مصرعهما غرقًا في مياة مصرف مائي بقرية الجابرية بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثثين إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغ بوصول الطفل أدم محمد صادق النجار 6 سنوات، وشقيقته ملك محمد صادق النجار 4 سنوات، جثثين هامدتين، إثر تعرّضهما لإسفكسيا الغرق أثناء لهوهم في مصرف مائي قريب من منزل العائلة بقرية الجابرية بدائرة المركز.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ وتبين أن الطفلين غافلا الأسرة وأثناء لهوهما غرقا في مصرف مائي على بعد 50 مترا من المنزل.

وجرى انتشال الجثثين ونقلهما لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة الطفلين بناء على تقرير مفتش الصحة المختص.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة»: تسجيل 622 إصابة جديدة بكورونا.. و44 حالة وفاة

إصابة باتشيكو في المران.. وطبيب الزمالك يكشف التفاصيل

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة باتشيكو

تأهل التونسية أنس جابر إلى ثمن نهائى بطولة دبى للتنس

دراسة: النساء أكثر شعورًا بالتعاسة خلال جائحة كورونا

برنامج تدريبى يعزز مرونة المحاربين القدامى ضد الاضطرابات

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

مصطفى الفقى ونيفين القباج يفتتحان مؤتمر «مصر تتغير».. اليوم

«يسرقون أيضًا».. اتهامات طالت أدباء كبار

هند جعفر: التحيزات الجندرية أنتجت مصطلح «كتابة نسائية» المزيف

«الثقافة» تدرج أسماء شهداء الأطقم الطبية بمشروع «عاش هنا»