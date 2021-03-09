مصرع طفل وشقيقته غرقًا بالمحلة

لقي طفل وشقيقته مصرعهما غرقًا في مياة مصرف مائي بقرية الجابرية بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثثين إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغ بوصول الطفل أدم محمد صادق النجار 6 سنوات، وشقيقته ملك محمد صادق النجار 4 سنوات، جثثين هامدتين، إثر تعرّضهما لإسفكسيا الغرق أثناء لهوهم في مصرف مائي قريب من منزل العائلة بقرية الجابرية بدائرة المركز.انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ وتبين أن الطفلين غافلا الأسرة وأثناء لهوهما غرقا في مصرف مائي على بعد 50 مترا من المنزل.وجرى انتشال الجثثين ونقلهما لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة الطفلين بناء على تقرير مفتش الصحة المختص.حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.