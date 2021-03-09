«الداخلية العرب»: إعداد برامج توعوية لليد العاملة للحيلولة دون تعاطيها المخدرات

أكد الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أنه لابد من إعداد برامج توعوية لليد العاملة للحيلولة دون تعاطيها المخدرات.جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، في افتتاح جلسات المؤتمر العربي الـ34 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، والمنعقد عبر الدائرة التلفزيونية بحضور كلا من اللواء شرطة حقوقي سامي حامد أحمد حريز رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.وقال إن هذا الاجتماع يناقش موضوعات هامة، تهدف كلها إلى تطويق ظاهرة المخدرات والحد منها من خلال استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات، وتجاربها في مجال إعداد برامج توعوية لليد العاملة للحيلولة دون تعاطيها المخدرات، وخطط بعض الدول العربية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.كما يستعرض المؤتمر المستجدات الدولية في مجال المخدرات من حيث: مراكز الإنتاج وأنماط الاستهلاك وأساليب التهريب وطرق المكافحة والتصدي ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات (2019-2020م)، والذي سيكون مناسبة للاطلاع على مخرجات تلك اللقاءات، وتدارس سبل تعزيز الموقف العربي الموحد في المحافل الدولية والاقليمية المتعلقة بالمخدرات.