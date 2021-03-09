رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الداخلية العرب»: إعداد برامج توعوية لليد العاملة للحيلولة دون تعاطيها المخدرات

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:12 م
الدكتور محمد بن على
الدكتور محمد بن على كومان
أ ش أ
طباعة
أكد الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أنه لابد من إعداد برامج توعوية لليد العاملة للحيلولة دون تعاطيها المخدرات.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، في افتتاح جلسات المؤتمر العربي الـ34 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، والمنعقد عبر الدائرة التلفزيونية بحضور كلا من اللواء شرطة حقوقي سامي حامد أحمد حريز رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.

وقال إن هذا الاجتماع يناقش موضوعات هامة، تهدف كلها إلى تطويق ظاهرة المخدرات والحد منها من خلال استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات، وتجاربها في مجال إعداد برامج توعوية لليد العاملة للحيلولة دون تعاطيها المخدرات، وخطط بعض الدول العربية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما يستعرض المؤتمر المستجدات الدولية في مجال المخدرات من حيث: مراكز الإنتاج وأنماط الاستهلاك وأساليب التهريب وطرق المكافحة والتصدي ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات (2019-2020م)، والذي سيكون مناسبة للاطلاع على مخرجات تلك اللقاءات، وتدارس سبل تعزيز الموقف العربي الموحد في المحافل الدولية والاقليمية المتعلقة بالمخدرات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

إنفوجراف

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تردد قنوات بين سبورت على نايل سات 2021

رسميًا.. أحمد حسن محللًا رياضيًا على «أون تايم سبورتس»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تدرج أسماء شهداء الأطقم الطبية بمشروع «عاش هنا»

عمرو عبدالعاطي: الكاريكاتير لن يتلاشى لارتباطه بالأحداث اليومية (حوار)

الجمعة.. مكتبة مصر العامة بالجيزة تناقش كتاب «هي قوية»

«سكر محروق».. أحدث ترجمات عبدالرحيم يوسف عن دار صفصافة