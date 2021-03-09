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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

والدة الشهيد أبو شقرة: «السيسي قال لابني في المنام وعزة وجلالة الله سينا مش هتضيع»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:11 م
والدة الشهيد أبو
والدة الشهيد أبو شقرة
الفيوم - زينب علاء
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تحتفل القوات المسلحة المصرية، في التاسع من مارس كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذي يُعتبر اعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن، ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي كان يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين.

ومن داخل منزل الشهيد محمد سيد عبدالعزيز أبو شقرة، بن مركز طامية بمحافظة الفيوم، التقت "الدستور" بوالده اللواء سيد أبو شقرة بمناسبة يوم الشهيد، والذي قال "ابني كان عمره ثلاثين عامًا تَخَرَّج من كُليّة الشرطة عام 2003، وكان يعمل ضابطًا بقوة مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن الوطني وكان يعرف برقة القلب والطيبة المتناهية وكان عاشقًا لعمله ورفض الالتحاق بكلية الهندسة وفضل الشرطة".

وأوضح والد الشهيد أبو شقرة أنه "كان من المطلوبين من قبل الجماعات الإرهابية، وفى 9 يونيو 2013 طاردته سيارة دفع رباعي بها ملثمين أطلقوا عليه الرصاص، فأصابوه بثلاث طلقات بالكتف وبالصدر وواحدة اخترقت جسده وتسببت في وفاته".

وأضاف: "بافتخر إني والد الشهيد محمد أبو شقرة، من منطلق بطولته وحبه لوطنه، وازاي ضحى عشان بلده وزمايله واستشهد في العريش، ويوم وفاته كان يوم صعب جدا علينا"، ووجه رسالة لكل أهالي الشهداء "اصبروا وصابروا، والشباب في وقتنا الحالي بيروحوا سيناء وبيضحوا بحياتهم من أجل هذا الوطن وأن يظل آمنا مطمئنا".

وقالت والدة الشهيد محمد سيد عبدالعزيز أبو شقرة، "حلمت بالرئيس عبد الفتاح السيسي زارها في المنام، واقف على جبل وماسك ابنها الشهيد في إيده ورافعين علم بطول الجبل، وبيوعده أن سيناء هتبقى خالية من الإرهاب".

وأضافت، الرئيس قال لابنها في الحلم "وعزة وجلالة الله يا أبو شقرة سيناء مش هتضيع مننا ولا حد هياخدها، وصحيت من النوم قولت سبحان الله يارب ولك العزة يارب البلد دى منصورة بإذن الله، ربنا وجد هذا الأسد الرئيس السيسي لمصر في تلك الفترة ليحميها من الأخطار الداخلية والخارجية".

معبرةً عن سعادتها أن ابنها كان واحد من اللي بيدافع عن البلد وقاهر الإرهاب واستشهد، وشكرًا للبلد أنها كرمت الشهيد ويوم الشهيد.

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