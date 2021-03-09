الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب تعز

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، عن تحرير مناطق استراتيجية جديدة بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، غرب مدينة تعز.وقال مصدر عسكري يمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن قوات الجيش اليمني بجبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي حررت مناطق: "لرحبة وهيجمة والاحصاب والذنبة وجبل علق، ومناطق ومساحات شاسعة في محيط سوق الكدحة".وأشار المصدر إلى أن المواجهات الجارية بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية تدور في هذه الأثناء لتحرير منطقة الطوير في جبهة مقبنة.