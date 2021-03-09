ميانمار تستدعي سفيرها في بريطانيا لمطالبته بإطلاق سراح الزعيمة سوتشي

استدعت ميانمار سفيرها لدى المملكة المتحدة، بعد أن حث على إطلاق سراح الزعيمة أونج سان سو تشي، التي احتجزت في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع شهر فبراير الماضي.ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، دون ذكر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.وتشهد ميانمار احتجاجات يومية منذ أن نفذ الجيش، في الأول من فبراير الماضي، انقلابا عسكريا ردا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد "وين مينت" ومستشارة الدولة "أونج سان سو تشي" ومسئولين كبار آخرين بمداهمات جرت صباح الأول من فبراير الماضي.وجاء الانقلاب بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش الذي هدد بـ"اتخاذ إجراء" حيال انتخابات نوفمبر العام الماضي، التي أسفرت عن فوز ساحق لحزب الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة الحاكم بقيادة "أونج سان سوتشي" بدعوى أنها كانت مزورة.