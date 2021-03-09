«الدبيبة»: أولوياتنا لم شمل الليبيين والبحث عن كيفية عملية المصالحة

قال رئيس الحكومة الليبية الموحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إن لم شمل الليبيين والبحث عن كيفية لتفعيل عملية المصالحة، على رأس أولويات حكومته.وشدد الدبيبة- في كلمته خلال جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة سرت- على ضرورة مشاركة جميع الليبيين في هذه الحكومة، من مختلف المدن والقبائل والأقاليم.وأشار إلى أن هناك العديد من الذين اقترحوا حكومة مصغرة، مضيفا: "هذا واقع صحيح"، معربا عن عدم ارتياحه لحكومة بها 26 أو 30 وزيرًا، مع وجود إمكانية اختيار 15 أو 17 وزيرا.ولفت رئيس الحكومة الليبية إلى أن لجنة الدستور تعمل منذ ست أو سبع سنوات ولم تجد أي مخرج، مؤكدا: إنه ليست هناك انتخابات دون دستور، كما توجد مدن غير ممثلة في البرلمان بحكم أن لديها وجهة نظر مخالفة.وتابع الدبيبة: "أهل الجنوب يشتكون من عدم زيارة المسئولين منذ عدة سنوات، حيث لم يقم أي مسئول بزيارة مدنهم، ومن حق هؤلاء أن يعيشوا ويروا حياتهم في النظرة الجديدة، ولكن لا يمكن أن يتم هذا في لحظة واحدة، لا بد أن يكون هناك تدريج، وهناك خطوات وأسس لا بد أن نتفق عليها لوصولنا إلى نقطة بحيث كل شخص يضع ورقة في صندوق عن قناعة".