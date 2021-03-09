النيابة تستمع لـ3 شهود جدد فى التحرش بـ«طفلة المعادى»
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:40 م
نجلاء رفاعيطباعة
استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، منذ قليل، إلى أقوال 3 شهود جدد في حادث تحرش محاسب بطفلة داخل أحد العقارات السكنية بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة.
وأكد جميع الشهود عدم معرفتهم المتهم من قبل، وأنهم فوجئوا يوم الحادث بصدور أصوات من مدخل العقار، وشاهدوا المتهم وهو يخرج وهيئته لا توحي لهم بجريمته، ثم اختفى وعلموا بواقعة تحرشه بالطفلة عندما دخلوا لصاحبة معمل التحاليل.
وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية، قد كلفت نجدة الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، بالبحث عن الطفلة المجني عليها في واقعة التحرش، وإحضارها إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.
وتستمع النيابة إلي أقوال شهود العيان وهم طبيبة تحاليل وفتاة أخرى، وتبين أن المكان الذي خرجت منه سيدتان لنجدة الطفلة هو معمل تحاليل في الطابق الأرضي من عقار بميدان الحرية بالمعادي، وليست شقة سكنية.
وكشفت التحقيقات الأولية التي تجريها جهات التحقيق والأجهزة الأمنية عن أن الطفلة التي تعدى عليها أحد الأشخاص داخل مدخل عمارة بمنطقة المعادي، بائعة مناديل وكانت متواجدة في الشارع، ويقوم فريق من مباحث الإنترنت ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وطلب التحريات عن الواقعة وسرعة ضبط وإحضار المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه ومواجهته بالفيديوهات المتحفظ عليها، وتحديد هوية الطفلة وأسرتها.
وأكد جميع الشهود عدم معرفتهم المتهم من قبل، وأنهم فوجئوا يوم الحادث بصدور أصوات من مدخل العقار، وشاهدوا المتهم وهو يخرج وهيئته لا توحي لهم بجريمته، ثم اختفى وعلموا بواقعة تحرشه بالطفلة عندما دخلوا لصاحبة معمل التحاليل.
وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية، قد كلفت نجدة الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، بالبحث عن الطفلة المجني عليها في واقعة التحرش، وإحضارها إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.
وتستمع النيابة إلي أقوال شهود العيان وهم طبيبة تحاليل وفتاة أخرى، وتبين أن المكان الذي خرجت منه سيدتان لنجدة الطفلة هو معمل تحاليل في الطابق الأرضي من عقار بميدان الحرية بالمعادي، وليست شقة سكنية.
وكشفت التحقيقات الأولية التي تجريها جهات التحقيق والأجهزة الأمنية عن أن الطفلة التي تعدى عليها أحد الأشخاص داخل مدخل عمارة بمنطقة المعادي، بائعة مناديل وكانت متواجدة في الشارع، ويقوم فريق من مباحث الإنترنت ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وطلب التحريات عن الواقعة وسرعة ضبط وإحضار المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه ومواجهته بالفيديوهات المتحفظ عليها، وتحديد هوية الطفلة وأسرتها.