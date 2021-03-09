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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تستمع لـ3 شهود جدد فى التحرش بـ«طفلة المعادى»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:40 م
طفلة المعادي
طفلة المعادي
نجلاء رفاعي
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استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، منذ قليل، إلى أقوال 3 شهود جدد في حادث تحرش محاسب بطفلة داخل أحد العقارات السكنية بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة.

وأكد جميع الشهود عدم معرفتهم المتهم من قبل، وأنهم فوجئوا يوم الحادث بصدور أصوات من مدخل العقار، وشاهدوا المتهم وهو يخرج وهيئته لا توحي لهم بجريمته، ثم اختفى وعلموا بواقعة تحرشه بالطفلة عندما دخلوا لصاحبة معمل التحاليل.

وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية، قد كلفت نجدة الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، بالبحث عن الطفلة المجني عليها في واقعة التحرش، وإحضارها إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.

وتستمع النيابة إلي أقوال شهود العيان وهم طبيبة تحاليل وفتاة أخرى، وتبين أن المكان الذي خرجت منه سيدتان لنجدة الطفلة هو معمل تحاليل في الطابق الأرضي من عقار بميدان الحرية بالمعادي، وليست شقة سكنية.

وكشفت التحقيقات الأولية التي تجريها جهات التحقيق والأجهزة الأمنية عن أن الطفلة التي تعدى عليها أحد الأشخاص داخل مدخل عمارة بمنطقة المعادي، بائعة مناديل وكانت متواجدة في الشارع، ويقوم فريق من مباحث الإنترنت ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وطلب التحريات عن الواقعة وسرعة ضبط وإحضار المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه ومواجهته بالفيديوهات المتحفظ عليها، وتحديد هوية الطفلة وأسرتها.

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