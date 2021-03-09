مواطنون يوجهون الشكر لـ"الداخلية" بعد سرعة القبض على "متحرش الأطفال"

وجه مواطنون ، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، الشكر لوزارة الداخلية، بعد سرعة استجابتها لمطالبهم، وتمكنها من القبض على "متحرش الأطفال"، أثناء محاولته التخفي والهروب بإحدى الشقق في المعادي.وتمكنت الداخلية، منذ قليل، من القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق ومحاولاً التخفي.وأظهر مقطعي فيديو -حصلت الدستور على نسخة منهما - استدراج "متحرش الأطفال" للطفلة بائعة المناديل، ثم هروبهما عقب كشف الواقعة بمعرفة دكتورة التحاليل.وتباشر نيابة جنوب القاهرة الكلية، الاستماع إلى أقوال والد ووالدة الطفلة المعتدى عليها.كما استمعت النيابة، إلى أقوال طبيبة بمعمل تحاليل، والتي كشفت واقعة تحرش شخص بطفلة داخل مدخل عقار بمنطقة المعادي.كما استمعت إلى سيدة أخرى، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وتفريغها وإعداد تقرير مفصل بالفيديو.