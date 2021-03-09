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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رصد أول إصابة بسلالة كورونا الجنوب إفريقية بولاية ميشيجان

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:23 م
كورونا في افريقيا
كورونا في افريقيا
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أعلنت السلطات الصحية في ولاية "ميشيجان" الأمريكية تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة لأول مرة في جنوب إفريقيا، في الولاية.

وذكر مكتب المعامل بإدارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولاية - في بيان أوردته قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن الإصابة التي تم رصدها لدى طفل يعيش بمقاطعة "جاكسون"، في منطقة تبعد 80 ميلًا تقريبًا عن غرب مدينة ديترويت.

وأضاف أن هذه الحالة هي الحالة الوحيدة المعروفة في ميشيجان في الوقت الحالي ولكن من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الحالات التي لم يتم اكتشافها بعد، مشيرًا إلى أن الباحثين يتحرون حاليًا لتحديد المخالطين للحالة وما إذا كانت هناك حالات إضافية مرتبطة بالإصابة التي تم اكتشافها.

من جهتها، قالت الدكتورة جوني خلدون الرئيس التنفيذي الطبي في ميشيجان "يساورنا القلق بشأن اكتشاف سلالة أخرى في ميشيجان على الرغم من أن ذلك كان متوقعًا".

اكتشفت السلطات الصحية في ميشيجان، أمس، 516 إصابة بسلالة كورونا التي اكتشفت في بريطانيا لأول مرة.

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