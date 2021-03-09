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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالإسكندرية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:07 م
عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
شيماء حسين
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مع بداية شهر مارس يدير الملايين من عملاء الشركة القابضة للكهرباء محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالإسكندرية، والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط قراءة العداد المنزلي و خطوات تسجيل القراءة وطرق الدفع الإلكتروني التي حددتها الشركة تخفيفا على كاهل عملائها.

كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالإسكندرية

يستطيع عملاء الشركة القابضة للكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تسجيل قراءة عدادات الكهرباء المنزلية إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الذي خصصته لذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تحديد شركة الكهرباء التابع لها العداد المراد 

الضغط على الاستعلام عن فاتورة استهلاكه الشهرية

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة التابع لها العداد المنزلي من خلال هذا الرابط ( من هنا)

الضغط على أيقونة خدمة العملاء من القائمة الرئيسية

تحديد خانة قراءة تسجيل 

كتابة الأرقام الموجودة في العداد في الخانة المخصصة لها

الضغط على كلمة استعلام

رابط الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء 

يمكن للمواطنين المقيمين في محافظة الإسكندرية استخدام الرابط التالي (من هنا) للاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء والذي خصصته الشركة القابضة للكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتسهيل التعاملات اليومية للمواطنين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة حيث يقضي على الخلايا المناعية في الجسم ويتسبب في الوفاة وتأتي الخدمات الإلكترونية في سياق رغبة الحكومة في التحول إلى رقمنة الخدمات الحكومية للمواطنين لتخفيف الأعباء.

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طرق دفع فواتير الكهرباء إلكترونيا

حددت الشركة القابضة للكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء يمكن من خلاله إتباع خطوات كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالإسكندرية، واستخدام طرق الدفع الالكتروني أيضا التي حددتها الشركة لسكان المحافظة وهي شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ( بيي، فوري، أمان، ضامن، ...) وماكينات الصرف الآلي للبنوك، تطبيق My fawry عبر الهاتف المحمول و مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات وذلك عقب منع دخول مندوبي الشركة للمنازل كإجراء احترازي لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين.

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