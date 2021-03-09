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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عبد الباسط حمودة يكشف أسباب خلافه مع حماقي وحكيم في «واحد من الناس»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:44 م
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة وعمرو الليثي
دعاء عبد المقصود
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يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي المطرب ومطرب الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة وأولاده ماجد وكريم في حلقتي الجمعة والسبت في العاشرة مساء ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة".

ويكشف حمودة عن بدايته ومشواره الفني منذ غناءه بمقاهي الاسكندرية والافراح الشعبية ومرورا بالشهرة والنجومية وأسرار لقب حكمدار الاغنية الشعبية وسلطان الطرب الشعبى.

ويتحدث حمودة عن رأيه في الاغنية الشعبية في المرحلة الحالية واسباب نجاح اغنية انا مش عارفني واستمرارها، وعن الصلح الذي تم مؤخرا بين الفنان هانى شاكر وحمو بيكا، ودويتو هاني شاكر وأحمد سعد "يا بخته".

كما تتطرق الحلقة عن رأيه في الخلاف بين عمر كمال وحمو بيكا، ونجاح حسن شاكوش، وعن خلافه مع بعض النجوم حكيم وحماقي وأسرة توفيق الدقن ويكشف سر مقولته لعمرو دياب "لو أنت الهضبة أنا الوحش".

كما يكشف عن علاقته القوية بنجم الغناء الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، ورأيه في أفضل مطرب شعبي في تاريخ مصر، وهل نجح في تجربة التمثيل.

كما يتحدث عن حياته الأسرية وابناءه الاربعة وزيجته الثانية وعن والدته والتي لها مكانة كبيرة في قلبه.

وعن تعاونه مع كبار الملحنين مثل: محمد الموجي وبليغ حمدي وسيد مكاوي، وايضا تعاونه مع نيكول سابا في دويتو غنائي " ما فيش مستحيل "، وهل هناك ديو غنائي مع حسين الجسمي ام هذه شائعة.

وعلى جانب آخر، يكشفا كريم وماجد أبناء عبد الباسط حمودة عن موهبتهم في الغناء والديو الاخير بينهما " تعبنا من البشرية"

يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الجمعة والسبت على شاشة قناة الحياة.

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