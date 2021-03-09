10 آلاف و466 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

سجلت السلطات في التشيك، 10 آلاف و466 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت رقما قياسيا جديدا في عدد الحالات الحرجة في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات جراء الإصابة بالفيروس ليبلغ 1789 حالة.وكان وزير الصحة التشيكي جان بلاتني حذر قبل يومين، من أن الأسبوع المقبل سيكون الأكثر خطورة فيما يخص قدرة وحدات الرعاية المركزة على احتواء أعداد المصابين.