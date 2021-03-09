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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:43 م
الطيران السعودي
الطيران السعودي
نعمات مدحت
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تتزايد عمليات البحث عبر المنصات الإلكترونية حول موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية، من قبل المواطنين الذين يريدون السفر إلى السعودية، من جميع الدول العربية والأجنبية، حيث وضعت المملكة العديد من الإجراءات المشددة، واتخذت التدابير الوقائية منذ بداية أزمة كورونا المستجدة، وانتشار الفيروس في جميع أرجاء العالم.

لذا يبحث المواطنين عن فتح الطيران وعودة الحياة لوضعها الطبيعي داخل المملكة، حتى من المواطنين السعوديين أنفسهم، فقد اقتصرت حركة الطيران داخل المملكة على فئات معينة. 

أنباء كثيرة ، وأقاويل عدة، تم تداولها خلال الفترة الماضية عن موعد فتح الطيران، عبر السوشيال ميديا، إلا أن المملكة حتى الآن لم تخرج تصريحات رسمية توضح حقيقة وموعد فتح حركة الطيران.

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

حركة الطيران السعودي، تعطلت منذ فبراير الماضي 2020، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي راح ضحيته الآلاف من الأرواح حول العالم، لذا لجأت بعض الدول إلى غلق حركة الطيران إليها، وشددت على عدم استقبال أية أفراد من أي دولة وأصدرت بيان بمنع دخول 22 دولة إلى أراضيها من بينها ثلاث دول عربية، حفاظًا على أرواح مواطنيها، وتخفيف حدة الفيروس، وعدم انتشاره في أرجاء الدولة، وكانت السعودية من بين تلك الدول.

وأما فيما يخص، موعد فتح الطيران السعودي، فإنه لم يحدد حتى الآن فتح حركة الطيران للملكة العربية السعودية، وذلك وفقا للبيانات الرسمية التي أصدرتها المملكة، إلا أنه كان من المقرر عودة حركة الطيران نهاية مارس الجاري، وعودة حركة التجارة والاستثمار والزيارات مرة أخرى، طبقا لآخر قرار خرج من داخل أروقة وزارة الداخلية السعودية على لسان مصادر لم تعرب عن اسمها.

فئات مسموح لها بالسفر للمملكة العربية السعودية

بينما ترددت أنباء أخرى، خلال هذه الأيام، على أنه من الممكن عودة حركة الطيران خلال شهر مايو، وعلى الرغم من غلق حركة الطيران، إلا أن هناك فئات مسموح لها بالسفر، وهم: العاملين في القطاع الطبي من المصريين وأسرهم، والمواطنين السعوديين الدبلوماسيين، حيث تستمر حركة الطيران داخل المملكة من 6 إلى 7 رحلات يوميا "رحلات داخلية".  

شروط استئناف عودة حركة الطيران السعودي 

وضعت وزارة الداخلية السعودية، عدة شروط لاستئناف عودة حركة الطيران، للحفاظًا على أرواح المواطنين السعوديين، حيث أكدت على الأفراد الذين يريدون الدخول إلى أراضيها، إجراء الكشف الطبي على القادمين وأسرهم وتوقيعهم على نموذج بالالتزام الصحي، والتي يتم تسليمها عند الوصول الخضوع إلى حجر صحي لمدة أسبوع" مدة عزل".


ويعد موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية، تتضمن أيضا الشروط، التأكيد على تحديد مكان المنزل الذي يقيم فيه المواطن الذي عاد إلى المملكة خلال 8 ساعات من موعد الوصول عبر التطبيق الإلكتروني " تطمن".

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