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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بسبب الخلافات العائلية.. زوج يقتل زوجته بالإسماعيلية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:48 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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أقدم زوج على قتل زوجته بعزبة الجرايشة، التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، طعنًا بالسكين، وقام بقطع يدها وأذونها، لخلافات أسرية، حسب شهود عيان.

وتلقى اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من المقدم أحمد جمال، رئيس مباحث مركز شرطة أبو صوير، يفيد بإقدام "رامى.أ"، في الثلاثينات من عمره، بقتل زوجته، بعدة طعنات داخل منزلهم، الجرايشة، التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وتم انتداب النيابة العامة لمعاينة الجثمان، وتم نقل جثة الزوجة إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزى، وتم التحفظ على الزوج.

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