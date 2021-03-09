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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 3 طلاب في مشاجرة بسبب معاكسة فتاة في أوسيم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:44 م
مشاجرة
مشاجرة
ندى حمدي
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أصيب 3 طلاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب معاكسة ابنة عم أحدهم في مركز أوسيم.

و كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، في واقعة إصابة 3 طلاب خلال مشاجرة، أن أحد المصابين عاتب المتهمين على معاكستهم لابنة عمه، ما أدى إلى نشوب المشاجرة، وإصابته، بالإضافة إلى إصابة صديقيه اللذان حاولا الدفاع عنه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

و تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة أوسيم، بإجراء التحريات تبين إصابة 3 طلاب بجروح متفرقة، وأن أحدهم عاتب الطرف الآخر على معاكستهم لابنة عمه الطالبة، ما أدى إلى نشوب مشاجرة وإصابته، كما أصيب صديقيه خلال المشاجرة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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