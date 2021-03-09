التفاصيل الكاملة لاختطاف 8 لسكرتير نيابة لسرقة ملف قضية

حصلت " الدستور" علي التفاصيل الكاملة حول اتهام 8 أشخاص، بخطف سكرتير نيابة والتعدي عليه بالضرب والاستيلاء علي أوراق قضية، وأحالت النيابة العامة بشمال الجيزة 8 متهمين، خطفوا سكرتير نيابة وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا أوراق قضية بالقوة تنظر في محكمة الجنايات، في القضية التي حملت الرقم 8693 لسنة 2020، جنايات قسم العجوزة، والمقيدة برقم 438 لسنة 2020، كلي شمال الجيزة.وشمل قرار الإحالة الذي حصلت " الدستور" علي نسخه منه، كل من " م. ا"، 42 سنة، صاحب مكتب نقل بضائع، و" م. ع"، 31 سنة، عفشجي سيارات، و" م.ا" 28 سنة، عامل بكافتيريا، و" م. ا"، 24 سنة، فني تكييف، و" م. م" 16سنة، سائق توكتوك، وشهرته مطافي، و" م ا"، 50 سنة، تاجر اسمنت، و" م. ا" 39سنة، موظف بالمجلس الأعلى للأزهر الشريف، و" م. م"، 19 سنة طالب.لأنهم في يوم 14 ابريل 2020 بدائرة قسم شرطة العجوزة، حال كون المتهم الخامس طفلا جاوز من العمر الخامسة عشر عاما، المتهمون جميعا خطفوا وآخرين مجهولين المجني عليه "ش. ح" بالتحايل وذلك بأن استدرجوه بداخل سيارة خاصة بهم، بحيلة انطلت عليه بأن أوهموه بتوصيله الي جهة يقصدها فتمكنوا بتلك الحيلة من خطفه.وأضاف قرار الإحالة أن المتهمون سرقوا وآخرين مجهولين أوراق القضية الرقيمة 1757 لسنة 2019 جنح الدقي من المجني عليه "ش. ح" بطريق الاكراه الواقع عليه بالطريق العام، وذلك بأن تعدي عليه الثاني ضربا فتمكنوا بذلك من الاستيلاء على أوراق القضية المار بيانها.وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين احتجزوا وآخرين مجهولين المجني عليه "ش. ح"، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وجاء بأقوال المجني عليه، سكرتير نيابة شمال الجيزة الكلية - بأنه أثناء توجيه بملف القضية الرقيمة 1757 لسنة 2019 جنح الدقي إلي محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، عرض عليه أحد المتهمين المجهولين توصيله للمحكمة المار بيانها فقبل بذلك، واستقل برفقته وآخر سيارة متجهين إلى المحكمة المار ذكرها.وأضاف المجني عليه خلال أقواله، انه فوجئ بتغيير خط سيرهم بتلك السيارة محتجزين إياه بها ثم استقل المتهم الثاني السيارة بجواره متعديا عليه بالضرب حتي تمكنوا بذلك من الاستيلاء على ملف القضية آنفة البيان کرها عنه وأعطوه للمتهم الثالث، والذي كان يستقل دراجة بخارية قيادة متهم آخر واستمروا في حجزه بتلك السيارة متجهين به إلي كوبري السادس من أكتوبر ثم تركوه أعلاه وعزي قصدهم من ذلك خطفه وسرقة أوراق القضية سالفة البيان وحجزه دون وجه حق.وجاء بأقوال رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بأن تحرياته السرية توصلت الي قيام المتهم الأول بإعداد مخطط إجرامي للاستيلاء على القضية 1757 لسنة 2019 لاتهامه فيها وآخرین واستعان ببقية المتهمين في تنفيذه، ونفاذا لذلك المخطط اتصل متهم مجهول هاتفيا بالمجني عليه وعرض عليه توصيله إلى المحكمة المنظور بها تجديد حبس القضية المار بيانها فوافقه على ذلك بحسن نية منه واستقل معه سيارة قيادة متهم آخر مجهول.وأضاف الضابط مجري التحريات انه وحال سيرهم انحرفوا عن مسارهم إلى محكمة جنوب الجيزة الي طريق آخر وجاء من خلفهم المتهمين الثاني والخامس والسادس والسابع بسيارة أخرى، وافتعلوا حادث سير بسيط ليتمكنوا المتهم الثاني من استقلال السيارة الأولي بجوار المجنى عليه ثم تعدى عليه ضربا ليتمكن من السيطرة عليه والاستيلاء على ملف القضية السابق بيانها منه، ثم أعطاه للمتهمين الثالث والرابع واللذين كانا يستقلان دراجة بخارية وفرا بها هاربين،و كان ذلك حال تواجد المتهمين الأول والثامن علي مسرح الواقعة مستقلين لدراجة بخارية أخرى لتأمين تنفيذ مخططهم الإجرامي قاصدين من ذلك خطف المجني عليه، بالتحايل وحجزه دون وجه حق وسرقة ملف القضية المار بيانها كرها.