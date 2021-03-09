سقوط 5 كونوا عصابة لسرقة رواد البنوك في القليوبية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط عناصر تشكيل عصابي يسرق رواد البنوك، بمحافظة القليوبية.و أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء حاتم الحداد، قيام 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، وأحدهم محبوس في إحدى القضايا، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تتبع رواد البنوك وخطف الحقائب منهم عقب صرفهم مبالغ مالية مُستخدمين في ذلك سيارتين، إحداهما ضُبطت بحوزة المتهم المحبوس.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي قيادة أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا برصد رواد البنوك عقب صرفهم للمبالغ المالية، وخطف الحقائب منهم، وأقروا بارتكابهم 5 وقائع بدوائر أقسام ومراكز شرطة "قها، أول شبرا الخيمة، شبين القناطر، القناطر الخيرية"، بالاشتراك مع المتهم المحبوس، وقيامهم بصرف المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباتهم الشخصية وسداد بعض الديون.تم بإرشادهم ضبط هاتف محمول مُستولى عليه، وكذا ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الوقائع مُستأجرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.