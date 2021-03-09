رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط 5 كونوا عصابة لسرقة رواد البنوك في القليوبية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:33 م
عصابة
عصابة
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط عناصر تشكيل عصابي يسرق رواد البنوك، بمحافظة القليوبية.

و أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء حاتم الحداد، قيام 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، وأحدهم محبوس في إحدى القضايا، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تتبع رواد البنوك وخطف الحقائب منهم عقب صرفهم مبالغ مالية مُستخدمين في ذلك سيارتين، إحداهما ضُبطت بحوزة المتهم المحبوس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي قيادة أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا برصد رواد البنوك عقب صرفهم للمبالغ المالية، وخطف الحقائب منهم، وأقروا بارتكابهم 5 وقائع بدوائر أقسام ومراكز شرطة "قها، أول شبرا الخيمة، شبين القناطر، القناطر الخيرية"، بالاشتراك مع المتهم المحبوس، وقيامهم بصرف المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباتهم الشخصية وسداد بعض الديون.

تم بإرشادهم ضبط هاتف محمول مُستولى عليه، وكذا ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الوقائع مُستأجرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

النيابة تستمع لشهادة طبيبة في «تحرش طفلة المعادي»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

«الأطباء» تشكر الرئيس على تكريمه لمصابى وشهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

الصور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

image description

محافظ أسيوط يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

image description

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

الأكثر قراءة

«الأطباء» تشكر الرئيس على تكريمه لمصابى وشهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إصابة 6 أشخاص بكورونا بعد تلقيهم اللقاح في كوريا الجنوبية

مواعيد قطارات المنصورة الزقازيق اليوم الثلاثاء 9-3-2021

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

إضراب يشل حركة القطارات في الجزائر

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم

برنامج أول لقاءات سلسلة رموز الفكرية.. مصطفى الفقى ضيفًا

عروض شركات الشحن وتسويق الإصدارات على مائدة «الناشرين المصريين»

«الخط الأبيض من الليل» جديد خالد النصرالله عن دار الساقي